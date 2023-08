Vivo Pad Air zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Vivo Pad Air to nowy tablet chińskiej marki. Za nami premiera sprzętu, którego cena wydaje się być atrakcyjna. Specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje 11,5-calowy ekran oraz procesor Qualcomm Snapdragon 870. Zobaczmy sobie, co jeszcze tablet Vivo Pad Air ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.