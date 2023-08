Oppo Find N3 Flip pozuje na schematach. Jest częściowa specyfikacja

Oppo Find 3 Flip to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci przedostały się schematy, które ujawniają design. Częściowa specyfikacja techniczna Oppo Find N3 Flip również nie jest już tajemnicą. Zobaczmy sobie, co nowy telefon chińskiej marki ma do zaoferowania.

Oppo Find N3 Flip to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon był już obiektem różnych przecieków. Teraz poznajemy jego finalny design. Ujawniają go schematy, które przedostały się do sieci. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna nowego telefonu. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać.

Ekrany bez większych zmian

Schematy Oppo Find N3 Flip ujawniają nam tył obudowy, gdzie m.in. znajduje się dodatkowy ekran. Widzimy, że prawdopodobnie nie uległ on większym zmianom względem panelu, który umieszczono w poprzedniku. Ponownie powinien to być 3,26-calowy wyświetlacz w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Główny ekran też pewnie za dużo się nie zmieni i powinien to być około 6,8-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Lepszy aparat z trzema obiektywami

Najważniejszą zmianą w modelu Oppo Find N3 Flip powinien być aparat fotograficzny, który na tle innych podobnych telefonów powinien się znacząco wyróżniać. Znajdziemy tu nie dwa, a trzy obiektywy umieszczone na okrągłej wyspie, gdzie znajdzie się także logo firmy Hasselblad. Wiemy, że główny ma światło f/1.8 i wspiera OIS oraz ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX890. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny połączony z czujnikiem 8 MP oraz teleobiektyw współpracujący z 32-megapikselowym sensorem. Kamera powinna zapewnić znacznie większe możliwości.

Zamiast MediaTeka Snapdragon

Wiemy, że pod obudową smartfona Oppo Find N3 Flip ma znaleźć się procesor Qualcomma. Na razie nie wiadomo, który to dokładnie chip, ale prawdopodobnie będzie to Snapdragon 8+ Gen 1 lub 8 Gen 2. W poprzednim modelu producent zdecydował się na chip MediaTeka z serii Dimensity, ale tym razem firma stawia na inne rozwiązanie. Spodziewajmy się też do 12 GB pamięci RAM.

Bateria z szybkim ładowaniem

Oppo Find N3 Flip był niedawno certyfikowany przez chiński urząd 3C i tam dowiedzieliśmy się, że bateria znajdująca się pod obudową wspiera szybkie ładowanie. Pojemność akumulatora nie jest znana, ale wiemy, że będzie go można ładować z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS. Niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo Find N3 Flip – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2520 pikseli

3,26-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 382 × 720 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 8 + 32 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

191 g

Android 13 z ColorOS

