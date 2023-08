Google Pixel 8 na wideo. Film ujawnia Audio Magic Eraser

Google Pixel 8 i 8 Pro zostaną zaprezentowane we wrześniu lub ciut później. Smartfony są obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo od oficjalnego debiutu dzieli nas tylko kilka tygodni. Tymczasem do sieci przedostały się wideo promocyjne. Film ujawnia nam m.in. funkcję o nazwie Audio Magic Eraser. Co to takiego?

Wideo promocyjne z Audio Magic Eraser

Film promocyjny poświęcony modelom Google Pixel 8 możecie obejrzeć poniżej. Wideo skupia się przede wszystkim na funkcji o nazwie Audio Magic Eraser i firma podkreśla, że jest to jedyny telefon z takim rozwiązaniem. Dokładne przeznaczenie nie jest znane, ale wygląda na to, że w trakcie nagrywania wideo będzie można manipulować dźwiękiem, co zapewne znajdzie sporo zastosowań. Obejrzyjcie to na poniższym materiale.

Warto dodać, że Google w ostatnim czasie stawia na różne rozwiązania z zakresu oprogramowania, które mają na celu dać użytkownikom smartfonów z serii Pixel więcej możliwości. Warto wspomnieć, chociażby o narzędziu Magic Editor, emoji czy tapetach Cinematic. Funkcja Audio Magic Eraser wpisuje się w ten trend.

Trzy kolory obudowy Google Pixel 8 i dwie wersje

Ostatnie przecieki na temat modelu Google Pixel 8 mówią o tym, że smartfon otrzyma trzy kolory obudowy. Tym przewodnim, który ma pojawiać się w materiałach promocyjnych najczęściej, jest niebieski. Poza tym w planach producenta jest biały oraz czarny wariant kolorystyczny. Następnie mamy dwie opcje z zakresu rozmiaru pamięci – 128 i 256 GB miejsca na dane. W edycji Pro ponadto będzie to jeszcze smartfon mający 512 GB wbudowanej pamięci.

Procesor Tensor G3

Sercem smartfonów z serii Google Pixel 8 będzie nowy procesor firmy. To chip Tensor G3, który będzie dosyć nietypowy, bo otrzyma dziewięć rdzeni CPU. Najmocniejszym z nich będzie Cortex-X3 pracujący z zegarem ponad 3 GHz. Pozostałe osiem to dwa klastry składające się z Cortex-A510 i Cortex-A715. SoC w tańszym modelu będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, a w wersji Pro przez 12 GB.

Premiera za kilka tygodni

Google planuje zaprezentować smartfony z serii Pixel 8 na początku jesieni. To oznacza, że debiut odbędzie się pod koniec września lub też na początku października. Dokładny termin nie jest na razie znany i są to szczegóły, na które przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wypatrywać kolejnych informacji, które to z pewnością przedostaną się do sieci jeszcze przed planowanym przez producenta jesiennym wydarzeniem.

źródło