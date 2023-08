Xiaomi Pad 6 Max i Redmi Pad SE blisko. Co zaoferują nowe tablety?

Xiaomi Pad 6 Max oraz Redmi Pad SE to dwa nowe tablety chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna obu modeli. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać wraz z Xiaomi Pad 6 Max i Redmi Pad SE. Nowe tablety zostaną wprowadzone do oferty w bardzo niedługim czasie.

Xiaomi Pad 6 Max i Redmi Pad SE to dwa nowe tablety, które do niedawna były obiektem przecieków. Przed nami premiera. Producent ujawnił sporo informacji o pierwszych z nich, a drugi został dostrzeżony w jednym ze sklepów. Zobaczmy sobie, co o nich wiadomo i jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Xiaomi Pad 6 Max to duży tablet

Chińska marka niedawno wprowadziła do oferty dwa nowe tablety z serii 6. Teraz idzie za ciosem i już 14 sierpnia odbędzie się premiera prawdziwego kolosa. To Xiaomi Pad 6 Max, który będzie naprawdę spory. Producent ujawnił o tym modelu już całkiem sporo informacji. Zobaczmy, co już o nim wiemy.

Xiaomi Pad 6 Max dostanie 14-calowy ekran wykonany w technologii LCD, który zaoferuje o 62 proc. Większą powierzchnię względem ostatnich modeli z 11-calowymi wyświetlaczami. Wiemy, że panel będzie w stanie oferować odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Następnie mamy procesor Snapdragon 8+ Gen 1, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, co również potwierdzono.

Ponadto tablet Xiaomi Pad 6 Max otrzyma dużą baterię o pojemności 10000 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 67 W. Nie zabraknie też obsługi zwrotnego ładowania o mocy 33 W. Producent potwierdził też, że urządzenie otrzyma aż osiem głośników, a więc z pewnością świetnie nada się konsumpcji multimediów.

Redmi Pad SE to tańszy tablet

Redmi Pad SE to tańszy tablet submarki Xiaomi, który będzie prostszym urządzeniem i w niższej cenie. Znajdziemy tu mniejszy ekran LCD o przekątnej 11 cali oraz rozdzielczości Full HD (1920 × 1200 pikseli) z odświeżaniem obrazu w zakresie do 90 Hz. Wiemy też, że jasność maksymalna panelu wynosi 400 nitów, a pokrycie z zakresem barw NTSC to 70 proc.

Sercem tabletu Redmi Pad SE będzie procesor Snapdragon 680, który znamy ze średniaków z Androidem. Chip będzie wspomagany przez 4 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 8000 mAh i będzie można ją ładować z użyciem ładowarki tylko o mocy 10 W. Akumulator ma zapewnić do 21 h oglądania wideo.

Wiemy również, że tablet Redmi Pad SE ma wymiary 255,53 × 167,08 × 7,36 mm i waży 478 g. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką Xiaomi, czyli MIUI 14. Przednia kamerka ma sensor 5 MP, a tylny aparat otrzyma 8-megapikselowy czujnik. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

