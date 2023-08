Redmi K60 Ultra z datą premiery. Są rendery i specyfikacja

Redmi K60 Ultra to smartfon, którego debiut jest blisko. Została podana data premiery i Xiaomi udostępniło pierwsze rendery ujawniające design. Częściowa specyfikacja techniczna Redmi K60 Ultra również nie jest tajemnicą. Zobaczmy sobie, co nowy flagowiec marki ma do zaoferowania. Zapowiada się ciekawie.

Redmi K60 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Data premiery nie jest już tajemnicą. Telefon zobaczymy na początku przyszłego tygodnia. Mamy też rendery ujawniające design. Przy okazji została podana częściowa specyfikacja techniczna flagowca. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Premiera w najbliższy poniedziałek

Datą premiery Redmi K60 Ultra jest 14 sierpnia, czyli najbliższy poniedziałek. Tego dnia firma zaprezentuje różne produkty. Większość z nich to nowości z logo Xiaomi, jak chociażby składany smartfon Mix Fold 3 czy tablet Pad 6 Max i opaska Band 8 Pro. Dla fanów marki szykuje się więc naprawdę spore wydarzenie, które będzie obfitować w liczne premiery.

Mocny procesor MediaTek Dimensity 9200+

Sercem smartfona Redmi K60 Ultra jest procesor Dimensity 9200+, czyli ostatni SoC firmy MediaTek dla flagowców z Androidem. To bardzo mocny układ wykonany w 4-nm litografii, którego najszybszy rdzeń (Cortex-X3) pracuje z zegarem do 3,35 GHz. GPU składa się z 11 rdzeni i zapewnia ogromną wydajność. Chip ma być wspomagany przez nawet 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X, a na dane zostanie przeznaczone maksymalnie 1 TB miejsca.

Ekran OLED 1.5K

Redmi K60 Ultra otrzyma również wysokiej klasy ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. To konkretny wyświetlacz o rozdzielczości 1.5K (1240 x 2772 pikseli) oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Za przetwarzanie obrazu ma odpowiadać dodatkowy chip o nazwie X7. Więcej parametrów ekranu na razie nie podano.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Redmi K60 Ultra składa się z trzech obiektywów, które umieszczono na prostokątnej wyspie. Główny ze światłem f/1.7 współpracuje z sensorem z matrycą 50 MP i na razie w zasadzie ujawniono tylko tyle. Spodziewajmy się także obiektywu ultraszerokokątnego oraz kamerki do zdjęć makro.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Redmi K60 Ultra dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera bardzo szybkie ładowanie. Xiaomi zdecydowało się tutaj na ładowarkę o mocy 120 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI. Pełna specyfikacja telefonu nie jest na razie znana, ale niepełne dane techniczne znajdziecie poniżej.

Redmi K60 Ultra – specyfikacja techniczna

ekran OLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w 144 Hz

procesor MediaTek Dimensity 9200+

do 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z MIUI

źródło