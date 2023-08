Redmi Note 13 Pro Plus otrzyma aparat 200 MP

Redmi Note 13 Pro Plus to nadchodzący superśredniak Xiaomi. Firma wiąże z nim duże nadzieje. Telefon ma dostać konkretny aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Pod obudową Redmi Note 13 Pro Plus znajdzie się bateria z szybkim ładowaniem. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana.