Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma aparat z niespodzianką

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, którego aparat fotograficzny ma otrzymać różne udoskonalenia względem poprzednika. Pojawi się też niespodzianka w postaci teleobiektywu z 50-megapikselowym sensorem. Główny aparat modelu Samsung Galaxy S24 ma pozostać bez zmian. Nadal będzie to ISOCELL HP2 200 MP.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma dostać aparat fotograficzny z tym samym sensorem głównym, który ma poprzednik. Mowa o 200-megapikselowym czujniku ISOCELL HP2. Tymczasem dowiadujemy się, że mimo wszystko w kamerze pojawi się pewna niespodzianka. Informacje na ten temat uzyskał leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki.

Źródło informacji twierdzi, że aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma nowy sensor i tym będzie 50-megapikselowy czujnik połączony z jednym z teleobiektywów. Zastąpi on dotychczasowy z 10-megapikselową matrycą. Mowa o tym, który obsługuje 3-krotny zoom optyczny.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S24 Ultra ma być konkretny

Będzie to spora zmiana. Samsung Galaxy S24 Ultra ma dostać wysokiej klasy aparat fotograficzny. Wiele osób spodziewa się również, że wymianie ulegnie sensor współpracujący z obiektywem ultraszerokokątnym, który to odpowiada także za zdjęcia makro. Na razie jednak nic na to nie wskazuje, a szkoda, bo pozwoliłoby to m.in. na poprawę jakości fotografii.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło