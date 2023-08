OnePlus Ace 2 Pro niemal bez tajemnic. Bateria i ekran będą konkretne

OnePlus Ace 2 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Tymczasem do sieci przedostają się nowe szczegóły. Tym razem obejmują one ekran oraz akumulator telefonu. Bateria smartfona OnePlus Ace 2 Pro naładuje się do pełna w zaledwie 17 min. Będzie to możliwe dzięki technologii SuperVOOC S.