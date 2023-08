Realme 11X 5G pozuje na renderze. Jest częściowa specyfikacja

Realme 11X 5G to nowy średniak marki. Do sieci przedostał się render telefonu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie będzie podobne do innego modelu, ale zaoferuje niższą moc ładowarki. Zobaczmy sobie, jak wygląda Realme 11X 5G oraz co ma zaoferować ten sprzęt pod względem wyposażenia.