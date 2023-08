Pixel 8 Pro blisko. Takie wersje i kolory obudowy planuje Google

Google Pixel 8 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Jakie wersje i kolory obudowy szykuje producent? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyla nam nowy przeciek. Do wyboru będą trzy warianty pojemnościowe modelu Google Pixel 8 Pro. W przypadku mniejszego telefonu spodziewajmy się dwóch.

Google Pixel 8 Pro to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Nie powinno to dziwić, bo do premiery pozostało już tylko kilka tygodni. Tymczasem nowe informacje o telefonie dostarcza nam niemieckie źródło. Tym razem są to szczegóły obejmujące planowane kolory obudowy oraz wersje z zakresu rozmiaru pamięci. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Google planuje trzy wersje dla smartfona Pixel 8 Pro. Będą to telefony mające 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane. W przypadku mniejszego modelu dostępne będą dwie pierwsze opcje. Jakie kolory obudowy szykuje producent? Te informacje również nie zostały dochowane w tajemnicy do premiery.

Google Pixel 8 Pro otrzyma trzy kolory obudowy

Dowiadujemy się, że Google Pixel 8 Pro ma dostać trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to kolory biały/beżowy, niebieski oraz czarny. W przypadku mniejszego modelu też mają być dostępne trzy odcienie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do premiery. Ta powinna odbyć się w przyszłym miesiącu lub na początku października.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło