Oppo A58 4G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo A58 4G dołącza do modelu z modemem 5G. Specyfikacja techniczna nowego smartfona jest nieco prostsza względem protoplasty, ale pewne elementy wyposażenia są identyczne. Cena wariantu z LTE jest jednak nieco niższa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,72-calowy ekran LCD

Oppo A58 4G ma ekran wykonany w technologii LCD i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,72 cala i oferuje rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie obrazu jest standardowe (60 Hz), a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 180 Hz. Jasność maksymalna wynosi 680 nitów.

MediaTek Helio G85

Sercem smartfona Oppo A58 4G jest procesor MediaTek Helio G85. To 12-nm SoC składający się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A75 i sześciu Cortex-A55. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G52 2EEMC2. Chip jest wspomagany przez 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca w postaci kości eMMC 5.1. Można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Oppo A58 4G atrakcyjna

Cena Oppo A58 4G nie jest wygórowana. W Indiach, gdzie odbyła się premiera tego modelu, została ona ustalona na poziomie 14999 rupii, czyli około 730 zł. Do wyboru jest tylko jedna konfiguracja sprzętowa telefonu. Można też przebierać w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy.

Podwójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Oppo A58 4G składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono na okrągłych wyspach. Główny ze światłem f/1.8 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Dodatkowym jest czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Energię w modelu Oppo A58 4G dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC. Producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 33 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS 13.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo A58 4G – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran LCD 60 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85

6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

192 g

Android 13 z ColorOS

