One UI 6 beta i Android 14 dla Galaxy S23 blisko. Samsung potwierdza, „ale”

One UI 6 beta i Android 14 dla modeli Samsung Galaxy S23 są już blisko. Potwierdził to niemiecki oddział firmy. Jednak sam program pilotażowy oprogramowania jeszcze nie wystartował. Spodziewajmy się, że Android 14 z One UI 6 beta jest jednak bardzo nieodległy. Testy powinny ruszyć dosłownie na dniach.

One UI 6 beta oparte na systemie Android 14 to poglądowe oprogramowanie Koreańczyków, które jest blisko. Najpierw otrzymają je do testów właściciele modeli Samsung Galaxy S23, a potem także inne. Wygląda na to, że start programu pilotażowego jest tuż za rogiem. Potwierdził to jeden z oddziałów firmy.

Informacje o publicznym programie pilotażowym systemu Android 14 z nakładką One UI 6 beta potwierdził niemiecki oddział firmy Samsung. To tam pojawiły się informacje o publicznym programie pilotażowym dla właścicieli modeli z serii Galaxy S23. Niestety strona została usunięta. To jednak oznacza, że testy rozpoczną się na dniach.

Android 14 z One UI 6 beta najpierw dla modeli Samsung Galaxy S23

Seria Samsung Galaxy S23 jest pierwszą, która otrzyma poglądowe wydanie nakładki One UI 6 na systemie Android 14. Potem spodziewajmy się rozszerzenia programu testów o inne telefony. Będą to m.in. składane smartfony z serii Z czy też wybrane średniaki. Pełną listę kompatybilnych urządzeń powinniśmy poznać w niedługim czasie.

źródło