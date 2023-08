Samsung Galaxy F34 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja

Samsung Galaxy F34 5G to nowy smartfon koreańskiej marki. Za nami premiera telefonu, którego cena jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy F34 5G obejmuje 6,5-calowy ekran Super AMOLED i procesor Exynos 1280. Pod obudową smartfona znajduje się duża bateria o pojemności 6000 mAh.

Samsung Galaxy F34 5G to nowy smartfon Koreańczyków, którego premiera w Indiach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. To przebrandowany model M34. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Urządzenie zapewne znajdzie grono odbiorców. Tymczasem zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

6,5-calowy ekran Super AMOLED

Samsung Galaxy F34 5G ma ekran Super AMOLED i jest to płaski panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,5 cala i oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie odbywa się w zakresie do 120 Hz, a jasność maksymalna wynosi 1000 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Duża bateria 6000 mAh

Energię w smartfonie Samsung Galaxy F34 5G dostarcza akumulator o pojemności 6000 mAh. Bateria wspiera dosyć standardowe ładowanie z użyciem ładowarki o mocy zaledwie 25 W. Pod tym względem Koreańczycy odstają od chińskich producentów telefonów i nic nie wskazuje na to, aby miało to ulec większej zmianie w najbliższym czasie. Z czym niestety trzeba się pogodzić.

Cena modelu Samsung Galaxy F34 5G atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy F34 5G nie jest wygórowana. Podstawowa konfiguracja sprzętowa modelu została wyceniona na kwotę 18999 rupii (ok. 925 zł). Natomiast model mający więcej pamięci kosztuje 20999 rupii (ok. 1020 zł). Przedsprzedaż już trwa, a rynkowy debiut zaplanowano na 12 sierpnia. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy F34 5G składa się z trzech obiektywów umieszczonych w okrągłych pierścieniach. Główny ze światłem f/1.8 i OIS współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP oraz kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Procesor Exynos 1280

Sercem smartfona Samsung Galaxy F34 5G jest procesor Exynos 1280. To nieco starszy SoC Koreańczyków dla średniaków, który pracuje z zegarem do 2,4 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G68. Cho jest wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane przygotowano jedną opcję w postaci 128 GB. Można je rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy F34 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1280

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP 67

czytnik linii papilarnych

Android 13 z One UI 5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło