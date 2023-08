OnePlus Ace 2 Pro z datą premiery. To będzie konkretny flagowiec

OnePlus Ace 2 Pro to nadchodzący flagowiec marki, którego debiut jest blisko. Została podana data premiery i dowiadujemy się, że wydarzenie odbędzie się w połowie sierpnia. Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus Ace 2 Pro ma być naprawdę mocna. Telefon ma otrzymać nawet 24 GB pamięci operacyjnej RAM.

OnePlus Ace 2 Pro to nadchodzący flagowiec marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Firma podała konkretny termin prezentacji. Smartfon zostanie pokazany w Chinach w połowie tego miesiąca i wiemy, że ma to być naprawdę mocny sprzęt. Co już o nim wiemy?

Datą premiery modelu OnePlus Ace 2 Pro jest 16 sierpnia. Tego dnia flagowiec zostanie zaprezentowany w Chinach. Grafiki udostępnione przez producenta ujawniają potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na dużej wyspie w kształcie okręgu. Wygląda to z pewnością bardzo ciekawie.

Pełna specyfikacja OnePlus Ace 2 Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu OnePlus Ace 2 Pro nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że smartfon ma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Chip ma być wspomagany przez nawet 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczone nawet 1 TB miejsca w postaci bardzo szybkich kości UFS 4.0. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

