Premiera POCO M6 Pro 5G. Cena i specyfikacja smartfona

POCO M6 Pro 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Oczywiście mając na uwadze, że jest to tańsze urządzenie. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania POCO M6 Pro 5G pod kątem wyposażenia oraz ile kosztuje.

POCO M6 Pro 5G to smartfon, którego premiera była zapowiadana od jakiegoś czasu. Za nami oficjalny debiut. Cena i specyfikacja techniczna nie stanowią dla nas już żadnych tajemnic. W rzeczywistości jest to przebrandowany model Redmi Note 12R. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,79-calowy ekran LCD

POCO M6 Pro 5G ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wykonany w technologii IPS LCD o przekątnej 6,79 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 30 do 90 Hz. Jasność maksymalna wynosi 550 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Snapdragon 4 Gen 2

Smartfon POCO M6 Pro 5G jest jednym z pierwszych modeli na rynku z nowym procesorem Qualcomma dla średniaków. To SoC Snapdragon 4 Gen 2, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A78 i sześciu Cortex-A55 i układu GPU Adreno 613. Chip wspomagany jest przez 4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2. Można je rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności 1 TB.

Cena POCO M6 Pro 5G atrakcyjna

Cena POCO M6 Pro 5G jest bardzo atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon został wyceniony na 10999 rupii (ok. 535 zł). Natomiast model mający więcej pamięci kosztuje 12999 rupii (ok. 630 zł). Sprzedaż w Indiach rusza 9 sierpnia i początkowo telefon będzie można nabyć ze zniżką w wysokości tys. rupii. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Podwójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny POCO M6 Pro 5G składa się z dwóch obiektywów, które zostały umieszczone w wystających pierścieniach. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy 2-megapikselowy czujnik głębi. Natomiast przednia kamerka do selfie jest w stanie robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i czytnik linii papilarnych

Energię w smartfonie POCO M6 Pro 5G dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Miłym dodatkiem jest czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z MIUI 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

POCO M6 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD IPS 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2460 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 4 Gen 2

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsc na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

199 g

Android 13 z MIUI 14

