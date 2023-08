OnePlus Open później. Składany smartfon pozuje na nowych renderach

OnePlus Open to składany smartfon, który jakiś czas temu ujawnił nam wygląd na grafikach opracowanych przez leakera Onleaks. Teraz jegomość przygotował nowe rendery i te prezentują nam nieco inny design. Są pewne zmiany. Rzućmy sobie na nie okiem.

Nowe rendery ujawniają zmiany w designie

Rendery modelu OnePlus Open udostępnione przez Onleaks, czyli Steve’a Hemmerstoffera ujawniają nam zmiany obejmujące design. Te nowe bazują na jednostce przedprodukcyjnej, a więc finalnie powinniśmy spodziewać się właśnie takiego wyglądu. Kolejnych modyfikacji pewnie już nie będzie, choć oczywiście nie można tego w 100 proc. wykluczyć.

Różnice dobrze obrazują widoczne wyżej rendery. Nowy OnePlus Open widoczny jest po prawej stronie. Na pierwszy rzut oka rzuca się przede wszystkim większa wyspa dla aparatu fotograficznego w kształcie okręgu. Na niej umieszczono trzy obiektywy, z których jeden jest prawdopodobnie peryskopowy. Można też dostrzec mikrofon oraz symbol H, który jest skrótem od frazy Hasselblad. Obok znajduje się całkiem duża dioda doświetlająca LED.







Pewne różnice widać także na bocznej ramce. Ma ona mniej krągłości i jest bardzo płaska. Składany smartfon OnePlus Open wygląda z pewnością ciekawie. Rendery prezentujące wygląd to nie wszystko, bo na temat tego telefonu wiemy całkiem sporo. Specyfikacja techniczna urządzenia wyciekła do sieci wcześniej.

Składany smartfon ma być mocny

OnePlus Open to składany smartfon z konkretną specyfikacją techniczną. Urządzenie ma dwa ekrany AMOLED o przekątnej 7,8 oraz 6,3 cala. Oba wyświetlacze będą w stanie prezentować obraz z odświeżaniem w zakresie do 120 Hz. Sercem telefonu jest mocny procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się co najmniej 256 GB miejsca.

Składany smartfon OnePlus Open ma aparat fotograficzny składający się z dwóch sensorów 48 MP, a teleobiektyw ma współpracować z 64-megapikselowym czujnikiem. Bateria ma pojemność 4800 mAh i wspiera szybkie ładowanie. Nie zabraknie też stereofonicznych głośników. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką OxygenOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus Open – specyfikacja techniczna

7,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

6,3-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerki 32 i 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 13 z OxygenOS 13.1

