Xiaomi Mix Fold 3 blisko. Są zdjęcia oraz częściowa specyfikacja

Xiaomi Mix Fold 3 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się zdjęcia, na których widać pudełko. Mamy też rendery ze strony producenta. Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 3 jest coraz mniej tajemniczy, ale kompletna specyfikacja techniczna pozostaje na razie owiana tajemnicą.

Xiaomi Mix Fold 3 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Niedawno do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia oraz rendery, które ujawniają nam pudełko oraz przód urządzenia. Rzućmy sobie na to okiem.

Zdjęcie opakowania z logo Leica

Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 3 będzie już kolejnym urządzeniem marki, którego aparat fotograficzny powstał we współpracy z firmą Leica. Skąd to wiemy? Logo niemieckiego producenta znajduje się na opakowaniu telefonu, którego zdjęcie wyciekło do sieci. Widać je poniżej. Więcej szczegółów tutaj nie widać, ale mamy też rendery.

W sieci pojawiły się także rendery telefonu, które widać niżej. Na grafice pochodzącej ze strony producenta widać przód obudowy. Ten ujawnia nam wąski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest to panel wykonany w technologii OLED-owej, który będzie dostępny po złożeniu konstrukcji urządzenia.

Aparat peryskopowy

Wiemy, że Xiaomi Mix Fold 3 to składany smartfon, który ma dostać aparat peryskopowy. To zapewni znacznie większe możliwości z zakresu zoomu. Kamera ma składać się z trzech obiektywów. Wykorzystane tutaj sensory pozostają na ten moment owiane tajemnicą. Znamy jednak pewne inne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną.

Sercem smartfona Xiaomi Mix Fold 3 ma być procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, a więc wybór tej jednostki nie dziwi. To bardzo mocny chip, który oferuje dużą wydajność. Spodziewajmy się, że będzie on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Bateria modelu Xiaomi Mix Fold 3 ma pojemność na poziomie 4800 mAh i wiemy, że ma wspierać szybkie ładowanie bezprzewodowe. Producent zadbał tutaj o obsługę ładowarek o mocy 50 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Mix Fold 3 – specyfikacja techniczna

~8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

~6,5-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

do 1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z MIUI 14

