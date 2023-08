Motorola Moto G54 w przecieku. Są rendery i specyfikacja

Motorola Moto G54 to nowy średniak, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekły rendery telefonu oraz specyfikacja techniczna. Smartfon Motorola Moto G54 w ten sposób nie skrywa przed nami zbyt wielu tajemnic. Urządzenie zapowiada się ciekawie. Zobaczmy sobie, co ma zaoferować.

Motorola Moto G54 to smartfon, którego premiera musi być blisko. Zwiastują to rendery, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Wyciekły one do sieci wraz ze specyfikacją techniczną nowego telefonu. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu na ten moment.

6,5-calowy ekran Full HD+

Motorola Moto G54 ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że jest to wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Jest więc pierwsza zmiana na plus względem modelu G53, który ma panel HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Więcej szczegółów związanych z parametrami ekranu nie zostało podanych.

Nieznany procesor

Sercem modelu Motorola Moto G54 jest procesor, który na razie owiany jest tajemnicą. Nie wiadomo więc, czy pod obudową znajdzie się układ firmy MediaTek czy też Qualcomma. To wyjaśni się zapewne bliżej premiery. W każdym razie spodziewajmy się chipu dla telefonów ze średniej półki cenowej. Wiemy jednak, że SoC ma być wspomagany przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono do 256 GB miejsca. Można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Aparat fotograficzny 50 MP

Motorola Moto G54 ma podwójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Wygląda to dosyć podobnie do poprzednika. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem i oferuje tryb nocny oraz wsparcie dla technologii Quad Pixel. Natomiast czujnik drugiego obiektywu jest tajemnicą, ale obstawiamy 2-megapikselową matrycę. Wiemy też, że przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i głośniki z Dolby Atmos

Pod obudową modelu Motorola Moto G54 znajdzie się akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowarki o nieznanej mocy. Następnie mamy udoskonalone głośniki. Będą one stereofoniczne, zapewnią lepszy dźwięk oraz wsparcie dla formatu Dolby Atmos. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto G54 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

nieznany procesor

do 8 GB pamięci operacyjnej RAM

do 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

Android 13

