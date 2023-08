Redmi K60 Ultra z Dimensity 9200+. Xiaomi potwierdza

Redmi K60 Ultra to nadchodzący flagowiec Xiaomi. Smartfon otrzyma procesor Dimensity 9200+. Producent potwierdził informację i jest to część współpracy z firmą MediaTek. Wiemy, że Xiaomi zamierza wprowadzić do oferty Redmi K60 Ultra jeszcze w tym miesiącu. Nowy chip uzyskuje w AnTuTu blisko 1,775 mln punktów.