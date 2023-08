POCO M6 Pro 5G bez tajemnic. Są rendery, cena i specyfikacja

POCO M6 Pro 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi. Przed nami premiera, ale doszło do dużego przecieku. Do sieci przedostały się rendery oraz specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest również cena POCO M6 Pro 5G i ta jest atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak wygląda i co ma do zaoferowania nowy smartfon.

POCO M6 Pro 5G to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Urządzenie nie zostało jednak dochowane w tajemnicy do dnia debiutu. Do sieci przedostały się rendery, cena oraz specyfikacja techniczna telefonu. Sprzęt nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic.

6,79-calowy ekran IPS LCD

POCO M6 Pro 5G ma ekran wykonany w technologii IPS LCD i jest to płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie oraz proporcjach 20,5:9. Wyświetlacz ma przekątną 6,79 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz. Więcej parametrów nie jest znanych.

Procesor Snapdragon 4 Gen 2

Sercem smartfona POCO M6 Pro 5G jest procesor Snapdragon 4 Gen 2. To nowy SoC Qualcomma dla średniaków, który to w pierwszej kolejności zagościł w telefonie Redmi Note 12R. Jest to 6-nm jednostka CPU z układem graficznym Adreno 613. Chip jest wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca.

Cena POCO M6 Pro 5G atrakcyjna

POCO M6 Pro 5G to tańszy smartfon. Cena w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 14999 rupii, czyli około 740 zł. Model mający najwięcej pamięci ma kosztować 1699 rupii (ok. 840 zł). Do wyboru będą trzy wersje oraz dwa warianty kolorystyczne obudowy.









Podwójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny modelu POCO M6 Pro 5G składa się z dwóch obiektywów oraz diody doświetlającej LED. Wszystkie elementy umieszczono w wystających pierścieniach. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Druga kamerka to 2-megapikselowy czujnik głębi. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona POCO M6 Pro 5G znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Telefon ma także czytnik linii papilarnych, który umieszczono na bocznej ramce. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

POCO M6 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD IPS 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2460 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 4 Gen 2

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsc na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

199 g

Android 13 z MIUI 14

