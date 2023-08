Infinix GT 10 Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Infinix GT 10 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie z pewnością jest ciekawe, a jego cena jest atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu oraz jego design, który na pewno przykuwa oko.

6,67-calowy ekran AMOLED

Infinix GT 10 Pro ma ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który jest w stanie prezentować obraz w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się na poziomie 360 Hz. Warto też wspomnieć o 1920-Hz ściemnianiu PWM oraz jasności maksymalnej na poziomie 900 nitów.

Procesor MediaTek Dimensity 8050

Sercem smartfona Infinix GT 10 Pro jest procesor MediaTek Dimensity 8050. To SoC dla średniaków z Androidem oraz mających modem 5G. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G77 MC9. Chip jest wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1. Można je rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Infinix GT 10 Pro atrakcyjna

Cena Infinix GT 10 Pro jest naprawdę atrakcyjna. Smartfon został wyceniony w Indiach na zaledwie 19999 rupii, czyli około 980 zł. Jest więc tanio, do czego marka zresztą nas przyzwyczaiła. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy o nazwach Cyber Black oraz Mirage Silver.

Potrójny aparat 108 MP

Infinix GT 10 Pro ma potrójny aparat fotograficzny z elementami umieszczonymi na dużej wyspie. Główny obiektyw współpracuje ze 108-megapikselowym sensorem. Pozostałe dwie kamerki to czujnik głębi oraz aparat do zdjęć makro. Oba z sensorami 2 MP. Przednia kamera do selfie pozwoli robić fotki w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Infinix GT 10 Pro dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Znajdziemy tu też czytnik linii papilarnych, Wi-Fi 6 czy NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Infinix GT 10 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8050

8 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemnoci do 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z XOS 13

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło