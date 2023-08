Xiaomi 14 Pro będzie trochę jak iPhone 15 Pro. Kwestia dotyczy ramki

Xiaomi 14 Pro to nadchodzący flagowiec, który ma mieć jedną cechę wspólną z modelem iPhone 15 Pro. To ramka, która ma być tytanowa. Ma to być pierwszy telefon z Androidem po Apple, który otrzyma takie rozwiązanie. Xiaomi 14 Pro ma zadebiutować jesienią 2023 r. i otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi 14 Pro i iPhone 15 Pro będą mieć pewną wspólną cechę. Informacje na ten temat przekazał leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki. Coś więc musi być na rzeczy. Jest to szczegół związany z ramką telefonu. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Ramka smartfona iPhone 15 Pro ma być tytanowa i będzie to pierwszy telefon na rynku z takim rozwiązaniem. Natomiast Xiaomi 14 Pro ma być pierwszym flagowcem z Androidem, który również będzie mógł się tym pochwalić. To nada obu modelom większej klasy premium. Możemy się spodziewać, że konkurencja szybko to podchwyci i również pójdzie w tym kierunku.

Tytanowa ramka nie tylko w Xiaomi 14 Pro i iPhone 15 Pro

Xiaomi 14 Pro i iPhone 15 Pro to nie jedyne smartfony, które dostaną takie rozwiązanie. Tytanowa ramka ma pojawić się także we flagowcu Samsung Galaxy S24 Ultra. Możemy spodziewać się, że podobny element obudowy znajdzie się z czasem również w innych telefonach z półki premium. To tylko kwestia czasu.

