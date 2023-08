Oppo Find N3 zaskoczy. Składany smartfon otrzyma najszybsze ładowanie

Oppo Find N3 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie z pewnością może zaskoczyć. Ma to być telefon tego typu, który otrzyma najszybsze ładowanie baterii wśród składaków. Skąd to wiemy? Model Oppo Find N3 został dostrzeżony na stronie jednego z chińskich urzędów.