Motorola Moto G14 z premierą. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Moto G14 to nowy smartfon marki. Za nami premiera, która odbyła się w Indiach. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+, procesor Unisoc T616 oraz podwójny aparat 50 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena modelu Motorola Moto G14 i jego wyposażenie.

Motorola Moto G14 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla tego przedziału. Urządzenie nie jest drogie i wkrótce powinno trafić także do sprzedaży na terenie Europy. Tymczasem rzućmy sobie na nie okiem.

6,5-calowy ekran LCD Full HD+

Motorola Moto G14 to smartfon mający 6,5-calowy ekran wykonany w technologii LCD. Jest to płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie o rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu jest standardowe (60 Hz), a próbkowanie dotyku odbywa się w 120 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Panda.

Podwójny aparat 50 MP

Aparat fotograficzny w modelu Motorola Moto G14 składa się z dwóch obiektywów umieszczonych na prostokątnej wyspie. Główny ze światłem f/1.8 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Drugim elementem jest kamerka do zdjęć makro 2 MP oraz światłem przysłony f/2.4. Przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh i głośniki z Dolby Atmos

Motorola Moto G14 ma baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 20 W. Telefon ma też stereofoniczne głośniki ze wsparciem dla dźwięku w formacie Dolby Atmos. Następnie mamy czytnik linii papilarnych, który został umieszczony na bocznej ramce.

Cena modelu Motorola Moto G14 atrakcyjna

Cena smartfona Motorola Moto G14 nie jest wygórowana. Telefon będzie dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej, którą wyceniono na 9999 rupii, czyli około 490 zł. Drogo więc nie jest. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż modelu w Indiach rozpocznie się 8 sierpnia. Na razie brak informacji o terminach dostępności na innych rynkach.

Prosty procesor Unisoc

Sercem smartfona Motorola Moto G14 jest bardzo prosty procesor Unisoc T616 wykonany w 12-nm litografii. Ma on osiem rdzeni CPU pracujących z zegarem do 2,0 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G57. Chip wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2 i można je rozbudować z użyciem kart microSD. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Motorola Moto G14 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD 60 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Unisoc T616

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącza USB C i audio 3,5 mm

stereofoniczne głośniki

czytnik linii papilarnych

199 g

Android 13

