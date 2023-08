Realme 11 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme 11 5G to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nie była huczna i telefon zadebiutował po cichu na Tajwanie. Cena oraz specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,72-calowy ekran AMOLED

Realme 11 5G ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest to wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,72 cala oraz rozdzielczości Full HD+ i zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz. Jasność maksymalna wynosi 680 nitów.

Podwójny aparat 108 MP

Aparat fotograficzny modelu Realme 11 5G składa się z dwóch obiektywów. Główny z nich został połączony z sensorem Samsung ISOCELL HM6 ze 108-megapikselową matrycą. Kamera obsługuje 3-krotny zoom optyczny. Dodatkowym elementem jest aparat do zdjęć makro z 2-megapikselowym czujnikiem. Przedni aparat umożliwia robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Cena Realme 11 5G atrakcyjna

Cena modelu Realme 11 5G jest naprawdę atrakcyjna. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 7390000 TWD, czyli około 940 zł. Model mający 256 GB miejsca kosztuje 7990000 TWD (ok. 1015 zł). Obecnie trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na 11 sierpnia. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Procesor MediaTek Dimensity 6100+

Sercem telefonu Realme 11 5G jest procesor Dimensity 6100+, czyli nowy SoC MediaTeka dla średniaków z Androidem. Jest to układ wykonany w 6-nm litografii. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2. Chip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Można ją rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w modelu Realme 11 5G dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC i zdecydowano się tu na ładowarkę o mocy 67 W. Telefon ma też czytnik linii papilarnych na boku obudowy oraz klasyczne złącze słuchawkowe. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme 11 5G – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 6100+

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

NFC

modem 5G

dual SIM

złącza USB C i audio 3,5 mm

190 g

Android 13 z nakładką producenta

