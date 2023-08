Samsung Galaxy M44 w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy M44 to nowy smartfon marki, który został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Procesor znajdujący się pod obudową modelu Samsung Galaxy M44 może być pewnym zaskoczeniem. Tym chipem jest Snapdragon 888 dla flagowców sprzed dwóch lat.

Samsung Galaxy M44 to smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową SM-M446K. Pod właśnie taką został znaleziony w bazie benchmarku Geekbench, gdzie pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o wyposażeniu tego modelu. Na razie niezbyt wiele.

Samsung Galaxy M44 testowany w Geekbench pracował pod kontrolą procesora Snapdragon 888. To pewne zaskoczenie, gdyż jest to SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem sprzed dwóch lat. Nowy telefon Koreańczyków jest natomiast średniakiem. Chip wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Oczywiście z autorską nakładką producenta, czyli One UI 5.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy M44 nieznana

Kompletna specyfikacja smartfona Samsung Galaxy M44 nie jest na razie znana. Telefon skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Możemy jednak spodziewać się ekranu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ czy też potrójnego aparatu fotograficznego. Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej terminu planowanej premiery.

