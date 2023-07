Realme GT5 blisko. Co wiemy o nowym flagowcu marki?

Realme GT5 to nadchodzący flagowiec marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon doczekał potwierdzenia. Pełna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana. Na temat Realme GT5 wiadomo jednak już całkiem sporo. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym urządzeniu i kiedy odbędzie się debiut.

Realme GT5 to smartfon, który doczekał się potwierdzenia. Urządzenie w plotkach pojawiało się od jakiegoś czasu. Producent przekazał, że taki model rzeczywiście jest w drodze i jego premiera jest blisko. Firma potwierdziła nazwę i udostępniła pierwszy teaser. Przy okazji do sieci wyciekło zdjęcie, na którym uchwycono prototyp.

Realme GT5 z premierą w sierpniu

Smartfon Realme GT5 został potwierdzony w trakcie eventu China Joy 2023. Marka na własnym stoisku miała banery z taką nazwą, co widać na załączonym niżej zdjęciu. Przy okazji nazwa flagowca została potwierdzona na łamach konta firmy w Weibo. Sprzęt ukrywa się pod nazwami kodowymi RMX3820 oraz RMX3823 i pod takimi był niedawno certyfikowany przez chiński urząd TENAA. To oznacza, że oficjalny debiut jest blisko i odbędzie się w przyszłym miesiącu.

Zdjęcie smartfona ujawnia ekran

Do sieci przedostało się także zdjęcie telefonu, na którym uchwycono prototyp. Na fotce widać przód, a więc ekran. Widzimy, że jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wiemy, że jest to panel OLED o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości 1.5K (1240 × 2772 pikseli). Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 144 Hz. Więcej parametrów ekranu na razie nie jest znanych.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2 z 24 GB RAM-u

Sercem smartfona Realme GT5 będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To potężny chip wykonany w 4-nm litografii, który zapewnia bardzo dużą wydajność. Plotki mówią o tym, że układ ma być wspomagany przez nawet 24 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast w przypadku miejsca na dane spodziewajmy się nawet 1 TB w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Potrójny aparat i bateria z szybkim ładowaniem

Realme GT5 otrzyma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX890 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP i 2-megapikselową kamerkę do zdjęć makro. Bateria znajdująca się pod obudową ma pojemność 4600 lub 5200 mAh. Pierwszy z akumulatorów ma obsługiwać szybkie ładowanie o mocy aż 240 W. W przypadku drugiego będzie to ładowarka o mocy 150 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme GT5 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1240 × 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

do 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 lub 5200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

