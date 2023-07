One UI 6.0 beta i Android 14 dla Galaxy S23. Kiedy Samsung uruchomi testy?

One UI 6.0 beta to nakładka na systemie Android 14, która wkrótce zostanie udostępniona na modele z serii Samsung Galaxy S23. Kiedy rozpoczną się testy? Publiczny program pilotażowy rozpocznie się na początku sierpnia. Wiemy, że Android 14 z One UI 6.0 beta będzie dostępny także na inne telefony marki.

One UI 6.0 beta to nakładka oparta na systemie Android 14, która wkrótce zostanie udostępniona w wersji poglądowej. Kiedy ruszą oficjalne testy i jakie smartfony otrzymają to oprogramowanie w pierwszej kolejności? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił jeden z pracowników firmy. Co ciekawe seria Samsung Galaxy S23 nie będzie jedyną, na której będzie można wcześnie testować nowy software.

One UI 6.0 beta i Android 14 od 2 sierpnia

Program pilotażowy systemu Android 14 z nakładką One UI 6.0 beta ma rozpocząć się na początku sierpnia. Wcześniejsze przecieki na ten temat mówiły o końcówce lipca. Doszło jednak do małych opóźnień i finalnie publiczny program pilotażowy nowego oprogramowania ma ruszyć ciut później. Taką informację przekazał jeden z pracowników działu wsparcia firmy, co widać na załączonym poniżej zrzucie ekranowym.

Ten sam pracownik potwierdził, że Android 14 z One UI 6.0 beta w pierwszej kolejności trafi na smartfony z serii Samsung Galaxy S23. Program pilotażowy dla tych telefonów zostanie uruchomiony 2 sierpnia. Tydzień później dostęp otrzymają użytkownicy modeli A54 5G oraz A34 5G. Nastąpi to dokładnie 9 sierpnia. Oczywiście potem testy zostaną rozszerzone o kolejne urządzenia.

Po serii Samsung Galaxy S23 przyjdzie czas na inne modele

Możemy się domyślać, że testy systemu Android 14 z One UI 6.0 beta w następnej kolejności obejmą modele z serii Samsung Galaxy Z Fold 5 i Flip 5. Potem przyjdzie czas na flagowce z 2022 r. Finalnie nowe oprogramowanie ma trafić na urządzenia z poniższej listy.

Lista smartfonów z aktualizacją

Seria Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seria Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Seria Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Seria Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Seria Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 6 Pro

Seria Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Finalna wersja One UI 6.0 zapewne w październiku

Program pilotażowy One UI 6.0 beta zapewne potrwa kilka tygodni. Oprogramowanie powinno być gotowe w okolicy października i pewnie wtedy Samsung zacznie udostępniać system Android 14 na własne telefony. Najpierw dla serii Galaxy S23, a potem także na inne urządzenia z powyższej listy. Wiemy, że proces aktualizacji planowo ma przebiegnąć jeszcze zgrabniej niż w zeszłym roku.

