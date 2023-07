Samsung Galaxy Tab S9 Ultra oficjalnie. Cena i specyfikacja

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra to tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena urządzenia nie jest niska, ale to konkretny sprzęt, który wyróżnia się mocną specyfikacją techniczną. Zobaczmy sobie, ile trzeba zapłacić za ten gadżet oraz co on ma do zaoferowania.

Duży ekran Dynamic AMOLED 2X

Tablet Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ma duży wyświetlacz klasy Dynamic AMOLED 2X. Jest to panel z notchem, gdzie umieszczono podwójną kamerę. 14,6-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz o wysokiej rozdzielczości sprawdzi się w wielu zadaniach. Ponadto nie zabrakło wsparcia dla formatu HDR10+ oraz możliwości pracy z użyciem piórka S Pen.

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Sercem tabletu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ten sam SoC Qualcomma, który producent umieścił w tegorocznych smartfonach z wyższej półki. Jest to naprawdę mocny chip, który zapewni optymalną wydajność przy jednocześnie wielu zadaniach. Układ wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena tabletu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra wysoka

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra nie jest tani. Przeciwnie, bo cena sprzętu jest wysoka. W zależności od wersji są to kwoty zaczynające się od 5999 zł. W przypadku topowej konfiguracji z modemem 5G i 1 TB pamięci trzeba zapłacić 8699 zł. W ramach przedsprzedaży można jednak sporo zaoszczędzić. Będzie to co najmniej kilkaset złotych lub też nawet 2,5 tys. zł w przypadku skorzystania z programu Odkup.

Dwa podwójne aparaty i opcjonalny modem 5G

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ma dwa podwójne aparaty. Przednia kamera to połączenie obiektywów z szerokim kątem i ultraszerokokątnego z sensorami 12 MP. Natomiast z tyłu wykorzystano czujniki z matrycami 13 oraz 8 MP. Aparaty są w stanie rejestrować wideo w jakości do 4K UHD. Tablet dostępny jest także z opcjonalnym modemem 5G. W tym przypadku ceny są wyższe o 700 zł.

Bardzo duża bateria

Energię w tablecie Samsung Galaxy Tab S9 Ultra dostarcza akumulator o pojemności aż 11200 mAh. Co ważne urządzenie jest w stanie ładować baterię innych sprzętów, na przykład smartfona, co jest możliwe z wykorzystaniem kabla USB C. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z autorską nakładką firmy w postaci One UI 5. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra — specyfikacja techniczna

14,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz o rozdzielczości 2960 × 1848 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 12 + 12 MP

aparat fotograficzny 13 + 8 MP

bateria o pojemności 11200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

NFC

modem 5G (opcjonalnie)

złącze USB C

cztery głośniki

208,6 × 326,4 × 5,5 mm

737 g

Android 13 z One UI 5

