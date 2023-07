Lenovo Tab P12 zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Lenovo Tab P12 dołącza do modelu Pro. Nowy tablet jest ciekawy i co prawda nie ma tak mocnego wyposażenia, jak poprzedni model. Mimo to jego cena jest odczuwalnie niższa. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania to urządzenie i jak prezentuje się specyfikacja techniczna sprzętu.

12,7-calowy ekran LCD

Lenovo Tab P12 ma ekran wykonany w technologii LCD. Jest to 12,7-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości na poziomie 3K (2944 × 1840 pikseli), co przy tej przekątnej daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 273 ppi. Niestety producent zdecydował się tutaj na standardowe odświeżanie obrazu w postaci częstotliwości 60 Hz.

Procesor MediaTek Dimensity 7050

Sercem tabletu Lenovo Tab P12 jest procesor MediaTek Dimensity 7050, który znamy już ze smartfona Realme 11 Pro Plus. Układ składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A78 2,6 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G68 MC4. Chip wspomagany jest przez 4 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena Lenovo Tab P12 atrakcyjna

Cena Lenovo Tab P12 nie jest wygórowana. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 399 euro. W zestawie znajduje się rysik Pen Plus. Natomiast w cenie o 100 euro wyższej można liczyć na etui z klawiaturą. Sprzedaż tabletu na wybranych rynkach rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Zestaw prostych aparatów

Lenovo Tab P12 ma dwa dosyć proste aparaty fotograficzne. Na przodzie znajduje się 8-megapikselowa kamerka z autofocusem do wideorozmów. Natomiast na pleckach umieszczono ultraszerokokątny obiektyw z sensorem RGB 13 MP. Warto też wspomnieć o czytniku linii papilarnych, który umieszczono we włączniku.

Duża bateria i cztery głośniki JBL

Pod obudową tabletu Lenovo Tab P12 znajduje się spora bateria o pojemności 10200 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu akumulatora około 10 h odtwarzania wideo. Urządzenie ma też cztery głośniki, które powstały we współpracy z JBL. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z dwoma dużymi aktualizacjami platformy, które pojawią się w ciągu dwóch lat. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Tablet Lenovo Tab P12 – specyfikacja techniczna

12,7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2944 × 1840 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 7050

4 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 10200 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

cztery głośniki

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

615 g

Android 13 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło