Premiera Samsung Galaxy Z Fold 5. Cena, przedsprzedaż i specyfikacja

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, który do dziś był obiektem wielu przecieków. Za nami premiera, która odbyła się w trakcie konferencji Unpacked. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Dla niecierpliwych została uruchomiona przedsprzedaż telefonu. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Dwa ekrany Dynamic AMOLED 2X

Samsung Galaxy Z Fold 5 ma dwa wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X z adaptacyjnym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz (od 1 do 48 Hz w zależności od ekranu). Główny ma przekątną 7,6 cala oraz rozdzielczość 2176 × 1812 pikseli. Jasność maksymalna wynosi 1750 nitów. Natomiast drugi to 6,2-calowy panel o rozdzielczości 2316 × 904 pikseli. Oba pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 5 jest procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, czyli dokładnie ten sam SoC Qualcomma, który trafił do modeli z serii S23. Następnie mamy 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci bardzo szybkich kości UFS 4.0.

Wysoka cena i przedsprzedaż z gratisami

Cena modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 nie jest niska. Telefon względem poprzednika zdrożał o 400 zł. W Polsce za podstawową wersję trzeba zapłacić 8799 zł. Model z 1 TB miejsca kosztuje 10399 zł. Obecnie trwa przedsprzedaż. Decydując się na zakup do 28 lipca można liczyć na słuchawki Buds 2. Natomiast do 10 sierpnia obowiązuje promocja na dwa razy większy rozmiar pamięci w danej cenie (lub 600 zł mniej dla wariantu 1 TB).

Potrójny aparat

Samsung Galaxy Z Fold 5 ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem. Natomiast teleobiektyw ma sensor 10 MP i wspiera 30-krotny Space Zoom. Przednia kamera ma matrycę 10 MP, a ta schowana pod rozkładanym ekranem oferuje możliwość przechwytywania obrazu w jakości do 4 megapikseli.

Bateria 4400 mAh

Energię w telefonie Samsung Galaxy Z Fold 5 dostarcza bateria o pojemności 4400 mAh. Wspiera ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Nie brakuje też wsparcia dla bezprzewodowego (15 W) i zwrotnego (4,5 W) ładowania. Znajdziemy tu również głośniki z Dolby Atmos oraz wodoszczelną obudowę na poziomie normy IPX8. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką One UI 5.1.1. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2176 × 1812 pikseli

6,2-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2316 × 904 pikseli

procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerki 10 i 4 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 10 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

253 g

Android 13 z One UI 5.1.1

