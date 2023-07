Oppo K11 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo K11 to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna tego modelu? Telefon nie skrywa przed nami już w zasadzie żadnych tajemnic. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania to urządzenie.

6,7-calowy ekran OLED Full HD+

Oppo K11 ma wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej. Jest to 6,7-calowy panel o rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz, a w przypadku ściemniania PWM jest to 2160 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej na poziomie 1100 nitów.

Procesor Snapdragon 782G

Sercem telefonu Oppo K11 jest procesor Snapdragon 782G, czyli SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Jest to 6-nm jednostka z rdzeniami CPU Kryo 670 oraz GPU Adreno 642L. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Oppo K11 atrakcyjna

Cena Oppo K11 jest całkiem atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon wyceniono na 1899 juanów (ok. 1060 zł). Natomiast model z 512 GB pamięci na dane kosztuje 2499 juanów (ok. 1400 zł). Sprzedaż ruszy 1 sierpnia i wiemy, że w promocji na start warianty z 256 GB miejsca na pliki będą tańsze o 100 juanów. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Oppo K11 ma pojemność na poziomie 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 100 W. pozwoli to na pełne naładowanie baterii w ciągu kilkudziesięciu minut.

Potrójny aparat 50 MP

Oppo K11 ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów. Główny został połączony z sensorem Sony IMX890 50 MP. Ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Umieszczono tu też kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Pełna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo K11 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 782G

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

