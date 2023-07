Huawei Mate 60 z okrągłym aparatem. Potwierdza to matryca smartfona

Huawei Mate 60 to seria nadchodzących flagowców marki, których premiera jest coraz bliżej. Do sieci przedostało się zdjęcie, na którym została uwieczniona matryca smartfona. Ta ujawnia nam m.in. jak mniej więcej został zaprojektowany aparat fotograficzny. Premiera telefonów Huawei Mate 60 ma odbyć się we wrześniu.

Huawei Mate 60 to seria flagowców chińskiej marki, które powinniśmy zobaczyć już za kilka tygodni. Tymczasem do sieci przedostały się nowe szczegóły. Tym razem jest to matryca telefonu, która została uchwycona na zdjęciu. Dzięki temu dowiadujemy się, jak mają wyglądać plecki oraz znajdujący się tam aparat fotograficzny.

Matryca modelu Huawei Mate 60 widoczna wyżej zostanie użyta do odlewania plecków telefonu. Widzimy, że aparat fotograficzny zostanie ponownie umieszczony na dużej wyspie w kształcie okręgu. Zapewne znajdziemy tu cztery obiektywy. Niżej widać miejsca, gdzie znajdą się elementy dla funkcji ładowania bezprzewodowego.

Matryca Huawei Mate 60 na kilka tygodni przed premierą

Do przecieku doszło na kilka tygodni przed planowaną premierą smartfonów z serii Huawei Mate 60. Spodziewajmy się, że zadebiutują one po około roku od poprzedników, a więc we wrześniu. Dokładny termin debiutu nie jest na razie znany. Na tego typu szczegóły jest po prostu obecnie zbyt wcześnie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

