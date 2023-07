Samsung Galaxy Z Flip 5 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą?

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Cena oraz specyfikacja techniczna nie są już dla nas żadnymi tajemnicami. Na temat tego urządzenia wiadomo już naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, co wiadomo o modelu Samsung Galaxy Z Flip 5 tuż przed planowanym na środę debiutem.

Większy ekran na pleckach

Główny ekran składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5 to nadal 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Większe zmiany czekają nas na pleckach. Tam pojawi się większy ekran o przekątnej 3,4 cala oraz rozdzielczości 720 × 748 pikseli. Wyświetli on więcej informacji i wiemy, że ma otrzymać wsparcie dla wybranych aplikacji Google, w tym Map, z których będzie można wygodniej korzystać po złożeniu.

Procesor Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5 będzie procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Ten sam układ znajduje się pod obudowami modeli z serii S23 i jego ponowny wybór nie dziwi. Chip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Flip 5 wyższa

Cena smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5 będzie nieco wyższa względem poprzednika. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon ma kosztować 1199 euro, czyli około 5320 zł. W opcji z 256 GB pamięci na dane ma to być kwota w postaci 1319 euro (ok. 5850 zł). Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Podwójny aparat 12 MP

Samsung Galaxy Z Flip 5 otrzyma podwójny aparat fotograficzny, który składa się z dwóch sensorów z matrycami 12 MP. Będzie to połączenie obiektywów z szerokim kątem i ultraszerokokątnego. W przypadku przedniej kamery do selfie wykorzystany sensor nie jest na razie znany, choć jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to 10-megapikselowy aparat.

Nowy zawias i bateria 3700 mAh

Samsung Galaxy Z Flip 5 otrzyma przeprojektowany zawias łączący obie części obudowy, który umożliwia płaskie złożenie całej konstrukcji. Podobnie będzie w przypadku modelu Z Fold 5. Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 3700 mAh. Będzie ona wspierać standardowe ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.1.1. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Z Flip 5 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

3,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 720 × 748 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128 lub 256 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 + 12 MP

bateria o pojemności 3700 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 13 z One UI 5.1.1

źródło: opracowanie własne