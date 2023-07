Samsung Galaxy S24 Ultra pod tym względem ma rozczarować

Samsung Galaxy S24 Ultra to flagowiec Koreańczyków, który ma zadebiutować wcześnie w 2024 r. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny telefonu. Pod pewnymi względami czeka nas rozczarowanie. Samsung Galaxy S24 Ultra ma otrzymać ten sam główny sensor, który jest w poprzedniku.

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Co prawda zobaczymy go dopiero za kilka miesięcy, na początku 2024 r. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki, które obejmują aparat fotograficzny flagowca. Zobaczmy sobie, czego dokładnie się dowiadujemy.

Informacje przekazał leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Samsung Galaxy S24 Ultra ma otrzymać ten sam główny sensor z 200-megapikselową matrycą, który jest w poprzedniku. Mowa o czujniku ISOCELL HP2. Następnie mamy ten sam teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, a nie 5-krotnym, o którym mówiły pewne przecieki.

Samsung Galaxy S24 Ultra wcześnie w 2024 roku

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który ma zadebiutować na początku 2024 r. Nastąpi to jeszcze w styczniu lub wcześnie w lutym. Dokładny termin nie jest oczywiście jeszcze znany. Na tego typu informacje jest po prostu jeszcze zbyt wcześnie i poznamy je bliżej planowanej konferencji Unpacked. Najpierw, bo w tym tygodniu, czeka nas prezentacja składanych telefonów Z Fold 5 i Z Flip 5.

źródło