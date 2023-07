Android 4.4 KitKat uśmiercony. Usługi Google Play wstrzymane

Android 4.4 KitKat to wersja popularnego systemu sprzed około 10 lat. Pomimo małej popularności tej edycji wsparcie było oferowane do tej pory przez cały okres. Teraz przyszedł czas na zmiany, które obejmują Usługi Google Play. Jest to dodatkowe oprogramowanie, które jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania całego ekosystemu.

Informacja została przekazana na oficjalnym blogu giganta z Mountain View. Tam ujawniono, że usługi Google Play zostaną wstrzymane dla systemu operacyjnego Android 4.4 KitKat począwszy od przyszłego miesiąca. Po sierpniu nie będą udostępniane, co warto mieć na uwadze. Nastąpi to blisko przed 10. urodzinami platformy, która debiutowała w październiku 2013 r.

Usługi Google Play wstrzymane dla systemu Android 4.4 KitKat nie bez powodu

Google wyjaśnia, że decyzja ma swoje przyczyny. Główną jest to, że udział systemu Android 4.4 KitKat na tle całej platformy jest mniejszy od 1 proc. Użytkownicy korzystają z nowszych edycji. Dlatego też usługi z numerkiem 23.30.99 są ostatnim wydaniem dla przestarzałego oprogramowania i kolejnych już nie będzie.

