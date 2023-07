Realme C51 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Realme C51 to smartfon, który został zaprezentowany w Tajwanie. Cena jest niska, ale specyfikacja techniczna odpowiada kwocie i nie jest wygórowana. To prostsze urządzenie dla mniej wymagających klientów. Zobaczmy sobie, co nowy telefon marki ma do zaoferowania.

6,7-calowy ekran IPS HD+

Realme C51 ma płaski ekran IPS LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to 6,7-calowy panel o rozdzielczości HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz, a próbkowanie dotyku na poziomie 180 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej w postaci 560 nitów i obsłudze funkcji mini capsule.

Procesor UNISOC T612

Sercem smartfona Realme C51 jest bardzo prosty procesor UNISOC T612. Jest to budżetowa jednostka CPU wykonana w 12-nm litografii. Za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU ARM Mali-G57. Chip wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM typu LPDDR4X, a na dane przeznaczono 64 GB miejsca z opcją rozbudowy poprzez karty microSD o pojemności do 2 TB.

Cena Realme C51 atrakcyjna

Cena Realme C51 jest bardzo atrakcyjna. Telefon został wyceniony na 3990 TWD, czyli około 510 zł. Do sprzedaży, która rozpocznie się 25 lipca, trafi tylko jedna konfiguracja sprzętowa. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz morski.

Podwójny aparat 50 MP

Realme C51 ma ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono w okrągłych pierścieniach. Główny obiektyw ze światłem przysłony f/1.8 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Znajdziemy tu też czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 5 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z SuperVOOC

Energię w modelu Realme C51 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC. Producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 33 W. Całość waży 186 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Realme C51 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor UNISOC T612

4 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

186 g

Android 13 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło