Samsung Galaxy Z Fold 5 blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Cena telefonu będzie wyższa względem poprzednika. Spodziewajmy się jednak licznych ulepszeń. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy z Fold 5 oraz co jeszcze wiadomo o urządzeniu przed debiutem.

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, który był obiektem całego mnóstwa przecieków. Premiera telefonu odbędzie się za kilka dni i na jego temat wiemy naprawdę sporo. Cena urządzenia będzie wyższa względem poprzednika. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna i co wiadomo o tym sprzęcie.

Dwa ekrany Dynamic AMOLED

Samsung Galaxy Z Fold 5 ma główny ekran Dynamic AMOLED o przekątnej 7,6 cala oraz rozdzielczości 2K. Wyświetlacz zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Drugi ekran dostępny po złożeniu telefonu ma przekątną 6,2 cala i rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie również będzie w zakresie do 120 Hz. Oba panele zostały pokryte szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

Snapdragon 8 Gen 2

Za obliczenia w smartfonie Samsung Galaxy Z Fold 5 będzie odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 2. To ten sam chip Qualcomma, który Koreańczycy umieścili w modelach z serii S23. Ponowny jego wybór był więc oczywisty. Układ będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 wyższa

Cena smartfona Samsung Galaxy Z Fold 5 ma być wyższa w porównaniu do poprzedniej generacji. Plotki mówią o tym, że w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej mamy zapłacić od 1899 euro, czyli około 8475 zł. Tanio nie jest i to o 100 euro więcej względem poprzednika. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy – czarny, niebieski oraz kremowy.

Potrójny aparat

Samsung Galaxy Z Fold 5 ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów. Główny ze światłem f/1.8 ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw zostaną połączone z czujnikami 12 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 10 megapikseli, a ta umieszczona pod składanym ekranem ma matrycę 4 MP.







Bateria 4400 mAh

Energię w modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 dostarczy akumulator o pojemności 4400 mAh. Nie spodziewajmy się zbyt szybkiego ładowania. Pewnie ponownie będzie to ładowarka o mocy 25 W. Nie powinno też brakować wsparcia dla bezprzewodowego ładowania. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.1.1 i waży 253 g. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

6,2-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerki 10 i 4 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

253 g

Android 13 z One UI 5.1.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło: opracowanie własne