Realme 11 4G niemal bez tajemnic. Są rendery i specyfikacja

Realme 11 4G to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do dnia debiutu. Do sieci wyciekły rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Model Realme 11 4G ma 6,4-calowy ekran AMOLED oraz procesor MediaTek Helio G99. Znajdziemy tu też aparat z sensorem 108 MP.

Realme 11 4G to smartfon, którego premiera jest bardzo blisko, bo odbędzie się już za kilka dni. Telefon nie ustrzegł się przecieków. Do sieci wyciekły rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym urządzeniu.

6,4-calowy ekran AMOLED

Realme 11 4G ma ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w lewym narożniku u góry. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+, a odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Gorilla Glass 5 dostarczonym przez Corninga.

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem smartfona Realme 11 4G jest procesor MediaTek Helio G99. To SoC wykonany w 6-nm litografii, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,2 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G57 MC2. Chip współpracuje z 8 GB pamięci RAM, która może być podwojona poprzez wirtualną. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Podwójny aparat fotograficzny 108 MP

Telefon Realme 11 4G ma ładnie zaprojektowany aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Główny obiektyw współpracuje z sensorem z matrycą 108 MP. Znajdziemy tu też 2-megapikselowy czujnik głębi. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Realme 11 4G dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. To pozwoli na pełne naładowanie w ciągu kilkudziesięciu minut. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Oczywiście z autorską nakładką producenta.





Dwa kolory obudowy

Realme 11 4G będzie dostępny w dwóch kolorach obudowy. Są nimi ciemnoszary oraz złoty. Design telefonu jest całkiem ładny. Całość zamknięto w obudowie o grubości 7,95 mm. Urządzenie waży 178 g. Oficjalna premiera została zaplanowana na 31 lipca i wtedy powinniśmy poznać ceny. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme 11 4G – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

178 g

Android 13 z nakładką producenta

