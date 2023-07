Nubia Z50s Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja

Nubia Z50s Pro to flagowiec, który został wprowadzony przez markę ZTE w Chinach. Za nami premiera smartfona, którego specyfikacja techniczna jest naprawdę mocna. Producent przygotował też limitowaną edycję Mirror of Light. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz wyposażenie telefonu.

6,78-calowy ekran AMOLED

Nubia Z50s Pro ma ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości 1260 × 2800 pikseli. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku z częstotliwością do 1000 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1200 nitów. Ponadto panel wyróżnia się 100 proc. pokryciem z paletą barw DCI-P3.

Podkręcony Snapdragon 8 Gen 2

Sercem flagowca Nubia Z50s Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla topowych smartfonów z Androidem. W tym przypadku jest to jednak podkręcony układ, którego najszybszy rdzeń CPU pracuje z zegarem do 3,36 GHz. Chip wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena modelu Nubia Z50s Pro atrakcyjna

Cena smartfona Nubia Z50s Pro w Chinach w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 3699 juanów (ok. 2060 zł). W przypadku najdroższej opcji jest to 4399 juanów (ok. 2450 zł). Za wariant Mirror of Light trzeba zapłacić 4099 lub 4499 juanów (ok. 2285-2510 zł). Obecnie trwa przedsprzedaż. Rynkowa premiera została zaplanowana na 27 lipca.

Potrójny aparat 50 MP

Nubia Z50s Pro ma potrójny aparat, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Wygląda to ciekawie. Główny obiektyw oraz ultraszerokokątny współpracują z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw połączono z czujnikiem 8 MP i wiemy, że oferuje on 6-krotny zoom optyczny. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5100 mAh z szybkim ładowaniem

Energię w modelu Nubia Z50s Pro dostarcza akumulator o pojemności 5100 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Smartfon ma też czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem czy stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką MyOS 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Nubia Z50s Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1260 × 2800 pikseli

procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

czytnik linii papilarnych

228 g

Android 13 z MyOS 13

