Redmi Note 13 Pro Plus blisko. Wyciekają schematy smartfona

Redmi Note 13 Pro Plus to nadchodzący średniak Xiaomi, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się schematy telefonu, które ujawniają nam design. Urządzenie ma dużą wyspę dla aparatu fotograficznego. Poza tym Redmi Note 13 Pro Plus ma płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Redmi Note 13 Pro Plus to smartfon, który ma zadebiutować w niedługim czasie. Jest to jeden z co najmniej trzech nowych modeli z nadchodzącej serii. Tymczasem do sieci przedostały się schematy ujawniające design telefonu. Udostępnił je sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station.

Schematy modelu Redmi Note 13 Pro Plus ujawniają nam design nieco zbliżony do modelu Xiaomi 13. Widzimy dużą wyspę dla aparatu fotograficznego w postaci prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Zapewne umieszczono tu trzy obiektywy, a czwartym elementem jest dioda doświetlająca LED. Natomiast z przodu widzimy płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym u góry.

Schematy Redmi Note 13 Pro Plus przed planowaną premierą

Premiera modelu Redmi Note 13 Pro Plus nie odbędzie się na dniach. Spodziewajmy się, że ta seria smartfonów Xiaomi pojawi się w ofercie w trzecim kwartale 2023 r. Specyfikacja techniczna telefonu na razie owiana jest tajemnicą. Wiadomo tylko, że główny obiektyw aparatu fotograficznego zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem.

