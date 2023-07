OnePlus 12R w przecieku. Są rendery i specyfikacja

OnePlus 12R to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero na początku 2024 r. Tymczasem urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostały się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że OnePlus 12R wniesie liczne zmiany oraz udoskonalenia względem poprzednika.