Motorola Moto G14 pozuje na renderach. Premiera smartfona blisko

Motorola Moto G14 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam design. Częściowa specyfikacja techniczna modelu Motorola Moto G14 również jest znana. Zobaczmy sobie, co oferuje to urządzenie i kiedy spodziewać się smartfona.