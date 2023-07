POCO M6 Pro 5G blisko. To przebrandowany smartfon Xiaomi

POCO M6 Pro 5G to nowy smartfon Xiaomi, którego debiut jest bardzo blisko. Tak naprawdę nie jest to jednak zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model Redmi Note 12R. Tak więc specyfikacja techniczna POCO M6 Pro 5G nie jest już dla nas żadną tajemnicą. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym telefonie Xiaomi.

POCO M6 Pro 5G to smartfon Xiaomi, którego premiera ma odbyć się w niedługim czasie. Świadczy o tym fakt, że urządzenie jest certyfikowane. Znaleziono je na stronie urzędu BIS pod nazwami kodowymi 23076PC4BI oraz 23076RN4BI. Debiut musi więc być nieodległy.

W rzeczywistości POCO M6 Pro 5G to przebrandowany smartfon Xiaomi. Jest to model Redmi Note 12R, który niedawno debiutował w Chinach. Na inne rynki trafi pod zmienioną nazwą oraz marką. Co zaoferuje to urządzenie pod kątem specyfikacji technicznej?

POCO M6 Pro 5G ma 6,79-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 4 Gen 2. Znajdziemy tu też podwójny aparat fotograficzny z sensorami 50 i 2 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W. Przypuszczalna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Xiaomi POCO M6 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD IPS 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2460 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 4 Gen 2

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsc na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

199 g

Android 13 z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło