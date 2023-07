OnePlus 12 w wersji global. Wiemy, kiedy odbędzie się premiera

OnePlus 12 będzie dostępny także w wersji global. Kiedy premiera tej wersji telefonu? Jeśli wierzyć plotkom, to debiut nastąpi bardzo wcześnie w 2024 r. To oznacza, że na międzynarodową wersję flagowca OnePlus 12 nie przyjdzie nam czekać zbyt długo po premierze w Chinach, co ma nastąpić pod koniec tego roku.