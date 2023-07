HTC U23 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

HTC U23 to nowy smartfon w ofercie tajwańskiej marki. Za nami premiera, która miała miejsce w kraju producenta. Telefon ma 6,7-calowy ekran OLED i procesor Snapdragon 7 Gen 1. Cena HTC U23 na razie nie została jeszcze podana. Natomiast specyfikacja techniczna smartfona nie skrywa przed nami żadnych tajemnic.

HTC U23 to smartfon, którego premiera odbyła się na Tajwanie. Po kilku tygodniach od debiutu modelu Pro. Urządzenie będzie dostępne do kupienia w tym kraju na dniach. Tymczasem zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

6,7-calowy ekran OLED

HTC U23 ma ten sam ekran OLED, który znajduje się w modelu Pro. Jest to płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala i oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Natomiast odświeżanie odbywa się w zakresie do 120 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

Procesor Snapdragon 7 Gen 1

Sercem smartfona HTC U23 jest procesor Snapdragon 7 Gen 1, czyli SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Chip ma osiem rdzeni CPU Kryo, a za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 644. Układ wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena HTC U23 wkrótce

Cena HTC U23 nie została na razie ujawniona. Wiemy jednak, że ma to nastąpić w dniu uruchomienia sprzedaży, co zaplanowano na 25 lipca. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy – morski oraz fioletowy. Ceny modelu Pro zaczynają się od 16990 dolarów tajwańskich, a więc w przypadku nowego telefonu powinno być odczuwalnie taniej.

Potrójny aparat 64 MP

HTC U23 otrzymał potrójny aparat fotograficzny, którego elementy zostały umieszczone na prostokątnej wyspie. Główny obiektyw współpracuje z sensorem z 64-megapikselową matrycą. Kamera ultraszerokokątna została połączona z sensorem 8 MP. Jest też czujnik głębi 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 4600 mAh

Energię w smartfonie HTC U23 dostarcza akumulator o pojemności 4600 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy 30 W. Jest też wsparcie dla ładowarek bezprzewodowych (do 15 W) i zwrotnego ładowania. Całość zamknięto w obudowie zgodnej z normą IP67. Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

HTC U23 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

IP67

202 g

Android 13

