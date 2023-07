Realme Pad 2 oficjalnie. Cena i specyfikacja tabletu

Realme Pad 2 to tablet, którego premiera w Indiach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz ze smartfonem C53. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna nowego sprzętu marki? Całkiem ciekawie. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

11,5-calowy ekran LCD 120 Hz

Realme Pad 2 ma 11,5-calowy panel LCD o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli. Wyświetlacz oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 40 do 120 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną na poziomie 450 nitów. Warto też wspomnieć o funkcji ochrony wzroku przed niebieskim światłem na poziomie sprzętowym.

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem tabletu Realme Pad 2 jest procesor MediaTek Helio G99. To SoC wykonany w 6-nm litografii, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,2 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G57 MC2. Chip wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Realme Pad 2 całkiem atrakcyjna

Cena Realme Pad 2 nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo kwoty są naprawdę atrakcyjne. W podstawowej konfiguracji sprzętowej tablet kosztuje 19999 rupii (ok. 965 zł). Natomiast model z 256 GB pamięci wyceniono na 22999 rupii (ok. 1100 zł). Przedsprzedaż urządzenia w Indiach rozpocznie się 26 lipca. Natomiast rynkowy debiut ma odbyć się 1 sierpnia.

Dwa aparaty 8 MP i bateria 8360 mAh

Realme Pad 2 ma przednią kamerkę oraz aparat fotograficzny z tymi samymi sensorami. Producent zdecydował się tutaj na umieszczenie czujników z matrycami 8 MP. Energię dostarczy bateria o pojemności 8360 mAh, która na jednym naładowaniu ma pozwolić na 17 h oglądania filmów. Akumulator można ładować ładowarką o mocy 33 W.

Modem LTE i Bluetooth 5.3

Realme Pad 2 ma również modem zapewniający łączność z sieciami LTE. Wśród modułów są też Wi-Fi 802.11ac czy Bluetooth 5.3. Ponadto tablet ma cztery głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z autorską nakładką producenta. Znajdziemy tu też czytnik linii papilarnych. Specyfikacja techniczna tabletu znajduje się poniżej.

Tablet Realme Pad 2 – specyfikacja techniczna

11,5-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 8360 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

modem LTE

cztery głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z nakładką producenta

