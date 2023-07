Realme C53 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme C53 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest niska. Jak natomiast prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu? Ta jest całkiem atrakcyjna, jak na ten przedział. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,74-calowy ekran IPS LCD

Realme C53 ma 6,74-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+. Jest to panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki z funkcją mini capsule, co jest nieco podobne do dynamicznej wyspy z iPhone’ów. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 90 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w 180 Hz. Jasność maksymalna wynosi 560 nitów.

Procesor Unisoc T612

Sercem smartfona Realme C53 jest procesor Unisoc T612. Jest to dosyć podstawowy SoC wykonany w 12-nm litografii z układem graficznym ARM Mali-G57. Chip jest wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Cena Realme C53 atrakcyjna

Cena Realme C53 jest atrakcyjna. Urządzenie w podstawowej konfiguracji sprzętowej wyceniono na 9999 rupii, czyli około 482 zł. W drugiej z opcji smartfon kosztuje 10999 rupii (ok. 530 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny i złoty. Sprzedaż w Indiach rozpocznie się 26 lipca.

Podwójny aparat 108 MP

Realme C53 ma estetycznie zaprojektowany aparat fotograficzny z dwoma obiektywami. Główny ze światłem przysłony f/1.8 współpracuje z sensorem z matrycą 108 MP. Drugim elementem jest czujnik głębi 2 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwala na robienie zdjęć w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Energię w modelu Realme C53 dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Telefon ma też czytnik linii papilarnych umieszczony na boku obudowy oraz klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. Całość waży 186 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme C53 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran IPS LCD 190 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor Unisoc T612

4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

186 g

Android 13

