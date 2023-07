Google Pixel 8 Pro w dużym przecieku. Jest specyfikacja techniczna

Google Pixel 8 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się jesienią. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Na temat tego modelu wiemy naprawdę sporo. Sercem Google Pixel 8 Pro będzie procesor Tensor G3. Znajdziemy tu też potrójny aparat fotograficzny o dużych możliwościach.

Google Pixel 8 Pro to smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Specyfikacja techniczna telefonu nie została jednak dochowana w tajemnicy. Do sieci przedostało się sporo informacji na ten temat. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

6,7-calowy ekran AMOLED LTPO

Google Pixel 8 Pro otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED wykonany w technologii LTPO. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala i zaoferuje obraz w rozdzielczości QHD+. Wiemy też, że nie zabraknie zmiennego odświeżania w zakresie do 120 Hz. Więcej parametrów na razie nie podano. Pod ekranem znajdzie się czytnik linii papilarnych.

Procesor Tensor G3

Pod obudową smartfona Google Pixel 8 Pro znajdzie się autorski procesor firmy. Tym układem jest Tensor G3, którego specyfikacja techniczna przedostała się do sieci już wcześniej. Chip będzie dosyć nietypowy, bo ma składać się z dziewięciu rdzeni CPU. Wiemy, że SoC ma być wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny z konkretnymi sensorami

Google Pixel 8 Pro otrzyma konkretny aparat fotograficzny z trzema obiektywami, z których jest peryskopowy. To zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Główny i ultraszerokokątny będą współpracować z sensorami z matrycami 50 i 48 MP. Natomiast teleobiektyw zostanie połączony z 64-megapikselowym czujnikiem. W przypadku kamery do selfie zostanie użyty 11-megapikselowy sensor.

Czujnik temperatury

Smartfon Google Pixel 8 Pro otrzyma także nowy czujnik. Tym jest… termometr, który pozwoli zmierzyć temperaturę ciała. Funkcja jest ciekawa i odpowiedzialny za jej obsługę sensor znajdzie się na wyspie z aparatem fotograficznym, tuż pod diodą doświetlającą LED. Początkowo sądzono, że dodano LiDAR, ale finalnie jest to coś innego.

Bateria 5000 mAh

Energię w modelu Google Pixel 8 Pro dostarczy bateria o pojemności nominalnej na poziomie 4950 mAh. Akumulator będzie wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 27 W. Nie będzie ono więc zbyt szybkie. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14, którego premiera ma odbyć się późnym latem. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Google Pixel 8 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

9-rdzeniowy procesor Tensor G3

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 11 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 64 MP

bateria o pojemności 4950 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14

