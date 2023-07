Realme Pad 2 z datą premiery. Jest też specyfikacja tabletu

Realme Pad 2 to nowy tablet, którego debiut jest blisko. Została podana dokładna data premiery. Urządzenie zobaczymy w tym tygodniu. Częściowa specyfikacja techniczna oraz wygląd sprzętu nie zostały dochowane w tajemnicy do dnia prezentacji. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się Realme Pad 2 i co zaoferuje tablet.

Realme Pad 2 to nowy tablet, który już pojawiał się w przeciekach. Data premiery do niedawna pozostawała tajemnicą. Podobnie jak specyfikacja techniczna urządzenia. Dziś wiemy na jego temat znacznie więcej. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.









Datą premiery tabletu Realme Pad 2 jest 19 lipca. Tego dnia zobaczymy też smartfona C53. Grafiki widoczne wyżej ujawniają nam, że urządzenie ma 11,5-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli i jasności do 450 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Nie brakuje też wsparcia dla O1 Ultra Vision.

Pełna specyfikacja Realme Pad 2 nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna tabletu Realme Pad 2 nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że urządzenie otrzyma baterię o pojemności 8360 mAh, która ma wspierać ładowanie o mocy 33 W. Sercem sprzętu będzie procesor MediaTek Helio G99 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Tylny aparat fotograficzny ma sensor 12 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Więcej szczegółów poznamy w dniu premiery.

